زوج شيرين عبدالوهاب يؤكد التسجيل المسرّب ويعلن مقاطعة والده

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:09 مساءً - أثار التسجيل المنسوي لوالد زوج النجمة شيرين عبدالوهاب، حسام حبيب، زوبعة إعلامية توقع البعض أن تطيح بزواج النجمين.

وخرج المطرب المصري، حسام حبيب، عن صمته إزاء ما تم اتهامه به خلال اليومين الماضيين، حول استغلاله زوجته شيرين عبدالوهاب، وسرقتها، بحسب ما جاء في تسجيل صوتي مسرب منسوب لوالده.

وأكد حبيب أن التسجيل الصوتي حقيقي، معلنا مقاطعته لوالده، وأنه سيلجأ للقانون في حال استمرار ”الأذى“ الذي يتعرض له.

ونشر حسام حبيب، مقطع فيديو عبر حسابه في إنستغرام، ظهر فيه برفقة زوجته شيرين وابنتها الكبرى، وهما في المنزل، وقال ساخرا ”إيه رأيكو فيا وأنا بضحك على شيرين وباخد الفيزا بتاعتها إيه رأيكو فيا.. طيب إيه رأيكو فينا.. بكرة بقى هنعملكم فيديو من المحكمة“.

ووجه حبيب الشكر لأشخاص ”وقفوا إلى جانبه في هذه المحنة أكثر من الأقرباء“، مشددا على أنه ”أكبر كثيرا من الرد على اتهامه جزافا بأقاويل لا تمت للحقيقة بصلة، لكنه كان لابد أن يخرج ويتحدث“.

واتهم حبيب ”أشخاصا من أقرب الناس إليه ولزوجته، بتسليط أشخاص عليهما لاختلاق كل تلك الأزمات“، مضيفا أن ”كل هؤلاء الأشخاص جميعهم كان يهمهم أن تظل شيرين منتهكة ولا تعرف شيئا عن حقوقها“.

وأردف حبيب، أنه ”عندما ظهر شخص يتدخل في أعمالها وقعت تلك المشاكل“، نافيا عن نفسه ما يقال بأنه ”مدير لأعمالها“.

وبين أن ”لها شركة تدير أعمالها دون أي تدخل منه أو علاقة له، لأن من يعملون في تلك الشركة محترفون ولا يقبلون تدخلات من أحد، ومن يعمل في هذا المجال يعرف أن ما يقوله هو الحقيقة“.

وقال إنه ”مندهش كون شيرين أقدم منه في المهنة بل وأنجح منه، ومن يتهمه بأنه يوجهها ويدير لها كل أعمالها فهو مخطئ؛ لأن شيرين كبيرة، وتعي ما يحدث، ولا تحتاج لمن يقول لها: ما الذي تفعله والذي لا تفعله“.

وشدد أنه ”تزوجها وهي مطربة كبيرة، بل أنجح مطربة في الوطن العربي، وإذا حدث منها أن سلمت أمورها لأحد بالطريقة التي يتحدث بها البعض فبذلك تكون أضاعت تعب السنوات الماضية“.

وأكد أن الفيديو المنتشر حقيقي، دون أن يذكر اسم والده، مبينا أن ”أحد الأشخاص استغله لمدة 6 أشهر كما قيل“.

وأوضح ”الشخص ده مش أول مرة يإذيني، وآسف جدا إني بقول الشخص ده لأن صعب علي جدا أقول الاسم العادي بعد اللي هو قاله، وبعد اللي بيعمله، وبعد اللي مصر إنه يعمله، أيا كان بقى حد جرجره حد سجله“.

وقال ”لحد دلوقتي بنتعامل بأدب وبنقول حسبي الله ونعم الوكيل، وده مش معناه ضعف“، مهددا بأنه ”في حال استمرار ما يحدث ضده لن يصمت؛ لأنه ذو مقدرة على الدفاع والرد والحصول على حقه بالقانون، دون النظر لدرجة القرابة“.

وأشار إلى أنه قاطع والده منذ فترة بسبب الأذى الذي يقوم به تجاهه، لافتا إلى أن والدته ووالده منفصلان منذ 30 عاما.

وأوضح أن ”والدته هي التي قامت بتربيته، وكانت دائما تطلب منه أن يداوم بالسؤال عليه، لكنه بعد كل هذا الأذى قاطعه بعد أن سأل عن (حُكم الشرع) في هذه المسألة“.

واختتم حسام حبيب حديثه، بالتأكيد أن اختفاء زوجته شيرين عن الساحة ”ليس مضيعة للوقت، بل لتحضير أعمال جيدة للجمهور تليق بها“.

وكان تسجيل صوتي، قيل إنه لوالد حسام حبيب زوج شيرين، أثار ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل؛ بسبب ما جاء فيه من هجوم على شيرين، وحديث عن ”مؤامرة حسام حبيب بشأن سرقة أموال من شيرين من البنوك والفيزا كارت“.

وتضمن التسجيل أن والد حسام حبيب يرغب في زواجه من أخرى دون علم شيرين عبدالوهاب.