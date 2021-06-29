بالصورة: في كأس أوروبا.. لاعب يتجرد من ملابسه من أجل الجمهور!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

خلع ميلان باديل، لاعب وسط منتخب كرواتيا، ملابسه لشكر مشجعي الفريق الذين جاؤوا إلى كوبنهاغن لحضور مواجهة المنتخب الإسباني، ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم، وذلك على الرغم من أن باديل البالغ 32 عاما لم يلعب دقيقة واحدة في البطولة، وكان رهن دكة البدلاء طيلة المباريات، إلا أن لاعب خط وسط جنوى الإيطالي هذا قرر شكر المعجبين ومنحهم قميصه وسرواله القصير كتذكار بعد خروج منتخب بلاده من البطولة.

تأهل المنتخب الإسباني إلى ربع نهائي البطولة، بعد فوزه الصعب في دور الـ16 على نظيره الكرواتي بنتيجة 5-3 بعد التمديد، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة 3-3.

وسيواجه المنتخب الإسباني في الدور ربع النهائي من البطولة القارية على أرضية ملعب مدينة بطرسبورغ المونديالي في الـ2 من يوليو المقبل، نظيره السويسري الذي تغلب بدوره على المنتخب الفرنسي، أبطال العالم، بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي، وذلك بحسب RT