فيديو طريف لهيفاء وهبي.. “حضيتك”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه أكرم حسني وهو يحاول إنتقاء فستان في غرفة تغيير ملابس، وعندما يضع الفستان على الأريكة تظهر هيفا وهي ترتديه، وعلّقت هيفا على الفيديو: “خضيتك؟”. فأعاد أكرم نشر الفيديو على صفحته الخاصة وكتب: “أحلى خضّة دي ولا إيه؟”.

يأتي هذا الفيديو في وقت تواصل هيفا الترويج لأغنيتها الجديدة “لو كنت” التي سجلتها “ديو” مع الفنان المصري أكرم حسني. وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع خفة دم وطرافة هيفا وأكرم، وأثنوا على جمال هيفا المعتاد.

ولا زالت أغنية “لو كنت” تتصدر الترند على مواقع التواصل الإجتماعي، من خلال منشورات المتابعين الذين يتداولون مقاطع فيديو من كليب الأغنية بشكل واسع عبر صفحاتهم الخاصة، بالإضافة الى تحقيقها ملايين المشاهدات عبر “يوتيوب” ومواقع التواصل الإجتماعي.

كما وصل وسم “لو كنت” باللغتين العربية والأجنبية إلى أكثر من 30 مليون مشاهدة في 10 أيام، إضافة الى كليب الأغنية لا زال يتصدر المرتبة الأولى عبر “يوتيوب”.