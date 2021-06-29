معايدة مميزة من ماغي بو غصن لنوال الزغبي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

عايد عدد كبير من المحبين والفنانين النجمة الذهبية نوال الزغبي بعيد ميلادها عبر مواقع التواصل الاجتماعي متمنين لها النجاح الدائم وطول العمر والسعادة.

بدورها، نشرت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن صورة تجمعها بـنوال عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وكتبت: “إختي وصديقتي وحبيبة قلبي قلبتي السوشال ميديا لمعايدة كلها فرح من محبينك لأنك كلك محبة وطاقة. بس أنا اكتر واحدة بحبك ينعاد عليك بالصحة والنجاح الدائم يا قمري وكل شي بيشبه قلبك الحلو بحبك من قلبو لقلبي”.

وأعادت الزغبي نشر ما كتبته ماغي معلّقة: “وأنا أكتر وحدة بتحبك وبتخاف عليكي وبعطيها قلبي”، حتى ترد بو غصن: ” بعرف كل لحظة إنت مصدر قوتي”.