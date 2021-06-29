بالفيديو: “ياشودا” تتوقع نتيجة مواجهة ألمانيا وإنكلترا اليوم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

تقام اليوم مباراة تجمع المنتخب الألماني مع نظيره الإنكليزي ضمن منافسات دور الـ16 بكأس الأمم الأوروبية، وقد توقعت أنثى الفيل ياشودا، من حديقة حيوان بمدينة هامبورغ الألمانية فوز المنتخب الالماني، وكانت توقعات ياشودا البالغة 42 عاما صائبة في خسارة المنتخب الألماني أمام نظيره الفرنسي في مباراته الأولى بالبطولة الأوروبية، ثم فوزه على البرتغال، وتعادله مع هنغاريا، خلال دور المجموعات.

سحبت ياشودا العلم الألماني وليس العلم الإنكليزي، من سلة وضعت أمامها في حديقة الحيوان “هاجنبيك” بمدينة هامبورغ، لترسم البسمة على وجوه العديد من المشجعين الألمان الذين حضروا لمشاهدتها.

ويلتقي منتخب ألمانيا وصيف المجموعة السادسة (مجموعة الموت)، مع نظيره الإنكليزي متصدر المجموعة الرابعة، في قمة مباريات ثمن النهائي لمسابقة “يورو 2020” الليلة الساعة السابعة حسب توقيت مكة المكرمة على ملعب “ويمبلي” في لندن.

لعب المنتخبان الألماني والإنكليزي سويا 32 مباراة طوال التاريخ، حقق منتخب إنجلترا الفوز في 13 مباراة، مقابل 15 انتصار للألمان، في حين حسم التعادل 4 مواجهات فقط.

وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020” المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة، احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: “أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونيخ، روما وبطرسبورغ”، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.