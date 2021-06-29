وفاة الفنانة التونسية دلندة عبدو بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 93 عاما

محمد الفلاح - الثلاثاء 29 يونيو 2021

توفيت، الثلاثاء، الفنانة التونسية خيرة الغربي المعروفة باسم دلندة عبدو بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 93 عاما.



وقدمت دلندة عبدو مسيرة حافلة بالأعمال الفنية التلفزيونية والمسرحية والسينمائية، وعُرفت من خلال الأدوار التي قدّمتها في "محلّ شاهد" و"حكايات العروي" و"عصفور وجريدة" مع المرحوم نور الدين القصباوي.

ولدت الفنانة الراحلة دلندة عبده عام 1928، وخاضت على امتداد حياتها تجربة طويلة في المسرح والتمثيل التلفزيوني والسينمائي.

وتعرّف التونسيون إلى الراحلة منذ سبعينيات القرن الماضي، من خلال مشاركتها في العديد من الأعمال الفنية، بداية من السلسلة الهزلية "أمي تراكي"، وحكايات عبدالعزيز العروي، فضلا عن مشاركتها في الدراما التونسية، ومنها مسلسلات "الدوّار"، و"الخطّاب على الباب"، و"عنبر الليل"، و"شوفلي حلّ"، و"نسيبتي العزيزة".