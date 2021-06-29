شكرا لقرائتكم خبر عن أليك بالدوين وزوجته مع أطفالهم الـ 6 بشوارع نيويورك .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع الديلى ميل عن إصرار النجم العالمى أليك بالدوين على القيام بنزهة بصحبة زوجته وأبناءه الـ 6، حيث لم يمنعه كثرة أطفاله من الخروج والسير مع العائلة مثلما ظهر بمدينة نيويورك الذى تواجدوا فيها جميعاً وفقاً لما أكده التقرير.

وأضاف تقريرالديلى ميل أن أليك بالدوين استعان خلال نزهته الأخيرة بمربيات يثق فيهن ليتمكن من السير بصحبة الأطفال الـ 6 معاً خاصة أن لايزال فيهم ثنائى رضيع أحدهما بعمر 3 شهور فقط.



اليك بالدوين وزوجته

من ناحية أخرى ينشغل الممثل أليك بالدوين بفيلم جديد انضم له كلاً من آن هيشي وسكيت أولريش، وهو الفيلم الذى يدور حول عالم المغامرات والكوارث الطبيعية، ويحمل اسم Supercell.

على جانب آخر حقق اليك بالدوين نجاحاً كبيراً خلال الفترة الماضية، وتحديداً أثناء تولى ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث مثل شخصية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في برنامج "ساترداي نايت لايف" التلفزيوني الساخر.



اليك بالدوين

ومن أبرز إنجازات أليك بالدوين فوزه بجائزة الإيمى عن تجسيد شخصية "ترامب"، حيث نال ردود فعل واسعة، خاصة بعدما انضم له خلال العمل الممثل جيم كارى مجسداً الرئيس الأمريكى الحالى جو بايدن.