شكرا لقرائتكم خبر عن درة تدعم شيرين عبد الوهاب: "ربنا يحفظكم ويخليكم لبعض .. وبرافو يا حسام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة درة، على توجيه رسالة دعم لشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، بعد التسجيل الصوتى المرسب لوالد حسام، وكتبت تعليق على فيديو حسام حبيب على إنستجرام، قائلة:"برافو يا حسام ربنا يحفظكم ويخليكم لبعض انت وشرين ويبعد كل الناس الوحشة اللي بتحاول تفرّق كل اثنين بيحبوا بعض"، كما علقت النجمة فيفى عبده على الفيديو أيضا ووضعت إيموجى قلوب.



درة و فيفى عبده

وقال حسام حبيب رداً على التسجيل المسرب لوالده، إن أقرب الناس لهم متورط في محاولة تشويه العلاقة مع شيرين والناس دى كان لها مصالح إن شيرين تبقى منتهكة لمصالحهم الشخصية، مضيفا: أن الفنانة لها شركة تدير عملها ولا علاقة له بعملها.

وأكد، أنا تزوجت شيرين عبد الوهاب وهى أنجح واحدة في الوطن العربى ولا تحتاج لأحد، وبالنسبة لأقرب الناس لينا هما هيفضلوا يعملوا الحاجات المستمرين فيها دى لأن الحنفية اتقفلت وهؤلاء غير أسوياء ومش من حق أي حد إنه يتدخل في العلاقة بينى وبين زوجتى حتى أقرب الناس لى، مضيفا: إن هذا الشخص القريب جدا مش أول مرة يأذينى وأسف إن بقول عليه هذا الشخص رغم قربه منى، كفاية وحسبى الله ونعم الوكيل وهذا ليس معناه ضعف وإذا استمر هذا أنا قادر أجيب حقى بالقانون حتى لو كان قريب منى، والتسجيل صحيح ويحاول الافتراء وخراب البيوت ووللأسف جاب سيرة والدتى رغم إنه الشخص اللى مخلفنى ومنفصلين وكانت دائما تدعونى للسؤال عنه وللأسف استدرج لمصالح شخصية هو طرف فيها.