شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حافظ يبدأ تصوير مشاهده فى فيلم "200 جنيه" مع المخرج محمد أمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنان محمود حافظ تصوير مشاهده في فيلم "200 جنية "مع المخرج محمد أمين، حيث انضم حافظ إلى أسرة الفيلم الذين صوروا عدد من المشاهد خلال الأسابيع الماضية، قبل استئناف التصوير مرة أخرى مؤخراً بعد تفرغ المخرج للعمل إذ انشغل الفترة الماضية بتصوير فيلمه "المحكمة" الذى انتهى منه الأسبوع الماضى.

ويقوم ببطولة فيلم 200 جنيه، عدد كبير من النجوم، وهم: إسعاد يونس، هاني رمزي، أحمد رزق، نيللي كريم، مي سليم، ليلى علوي، طارق عبد العزيز، دينا فؤاد، ملك قورة، محمد فراج، أحمد السعدنى، محمود حافظ، نهى صالح، وعدد من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين، وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

وحل محمود حافظ ضيفاً على برنامج "لايت شو" الذى تقدم الإعلامية آية غريانى على قناة الحياة، الأسبوع الماضى وتحدث عن بداية الفنية، مؤكداً على طموحه الكبير منذ الصغر ورغبته في أن يكون ممثل، وقال:" تربيت في مجتمع ريفى، وكان المعروف عندما يسأل المدرس التلاميذ نفسكوا تبقوا ايه فكان الكل يقول ضابط أو مهندس أو دكتور، بس أنا كنت بقول نفسى أكون ممثل".

وأضاف حافظ، أن إجابته بأمنيته أن يكون ممثل كانت تلقى سخرية زملائه وكذلك المدرسين، موضحاً: "ممكن زمايلى يضحكوا أو المدرسين يضحكوا عليا، بس أنا مكانش يفرق معايا كل دا، ومكنتش بسمح ان حد يكسرنى، لأن دا حلم وأنا اللى بحلم بيه، وبعمل علشان أحققه ومش فارق معايا الكلام دا، فكان عليا أن أثبت وجودى بالفعل".

وأكد حافظ، أن الزعيم عادل إمام هو مثله الأعلى في التمثيل وأنه عاشق له، وكشف عن الأفلام التي كان يحب مشاهدتها، مضيفاً: "من أنا صغير بحب أتفرج على كل أفلام عاطف الطيب بحب "ضد الحكومة" وكل أفلام أحمد زكى مثل "البيه البواب" و"الهروب" وبتعلم منهما، لانى بجب التقمص والمحاكاة".