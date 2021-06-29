هل تشارك شيرين مع أكرم حسني وأحمد أمين في “لما الرجالة تفك”؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 11:50 صباحاً - رشح صناع مسرحية “لما الرجالة تفك” بطولة النجمين أكرم حسنى وأحمد أمين، الفنانة شيرين للمشاركة فى بطولة المسرحية، الذى يتم التحضير لها حاليًا لعرضها خلال الفترة المقبلة، والعرض من تأليف جورج عزمى، وإخراج خالد جلال وتشارك فى بطولته أيتن عامر وريم مصطفى وعدد آخر من الفنانين.

وبحسب موقع “اليوم السابع”، فإن الجهة المنتجة للمسرحية تواصلت معها بالفعل منذ شهرين وأبدت موافقتها بشكل مبدئي وطلبت منهم السيناريو، ولم تتعاقد على العمل بشكل رسمى حتى الآن.

ويعد هذا العمل الفنى هو التعاون الثانى لأكرم حسنى وأحمد أمين وذلك بعدما قدما سويًا مسلسل الوصية في شهر رمضان 2018، وشارك في بطولته ريم مصطفى وبيومي فؤاد وخالد كمال وعارفة عبد الرسول وأحمد حلاوة ومحمد جمعة وعدد من ضيوف الشرف وكان من تأليف أيمن وتار ومصطفى حلمي وإخراج خالد الحلفاوي.

من ناحية أخرى يعرض للفنانة شيرين فى السينمات، فيلم “الشنطة” مع النجم بيومى فؤاد، وشريف دسوقى، تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج أحمد البدرى، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى، حول شنطة يمتلكها بيومى فؤاد فى دبى، ويقع فى العديد من المتاعب والمشاكل بسببها، ويقدم مطرب المهرجانات عمر كمال الأغنية الرئيسية للفيلم، وهى من كلمات وألحان أشرف عبد المنعم.