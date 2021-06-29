وفاة مغنٍّ بريطاني بعد أسبوعين من تلقّيه لقاح أسترازينيكا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفي مغنّي الروك البريطاني زيون عن عمر ناهز الـ48 عاماً، جرّاء إصابته بنزيف دماغيّ، بعد أسبوعين من تلقّيه لقاح أسترازينيكا المضادّ لفيروس كورونا، بحسب ما ذكر موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

وتبيّن أن المغني أُصيب بصداع مؤلم في 13 أيار، بعد 8 أيام من تلقّيه الجرعة الأولى، إلّا أنه تمّ إعلان وفاته حالياً.

ومن المقرّر أن يُفتح تحقيق بوفاته، بالرّغم من أن شهادة الوفاة الأولية تشير إلى حدوث نزيف في الدماغ ناتج عن مضاعفات بسبب لقاح فيروس كورونا المستجد.

وُلد زيون في مقاطعة ساري، والتقى بخطيبته فيكي سبيت (38 عامًا) في نادٍ لموسيقى الروك بلندن، منذ أكثر من 30 عاماً، ولم ينفصل الثنائيّ منذ ذلك الحين.

وبعد وفاته، تمّ التبرع بكبده وكليتيه لإنقاذ ثلاثة أشخاص، ومن المقرّر التبرّع بأعضاء أخرى للأبحاث الطبية.

يذكر أن رؤساء الصحة البريطانية الشهر الماضي طالبوا بضرورة توفير بديل للقاح أسترازينيكا للأشخاص دون الأربعين، بسبب مخاوف من تجلّط الدم، حيث تمّ رصد أكثر من 330 حالة، يعانون اضطراباً وتخثّراً في الدم النادر بين 24.2 مليون متلقٍٍّ للقاح.