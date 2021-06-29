طفل معجب بـ نجوى كرم يشعل السوشيل ميديا.. وهي ترد: “لازم نشوفك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تلقت النجمة اللبنانية نجوى كرم فيديو لطفل يعبّر من خلاله عن حبّه الكبير لها، كما هو معتاد على مناداتها.

وأعادت نجوى نشر الفيديو عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”، إذ أشار الحساب الذي نشر الفيديو بأنّ الطفل متشوّق لرؤية فنانته المفضّلة. وحاولت والدة الطفل أن تطرح عليه أسئلة متعلّقة بأغنيات كرم وطريقة رقصها والتي جاءت إجاباتها بأسلوب خفيف الظل، ما دفع بكرم إلى التعليق على الفيديو قالة: “إنّو لازم نشوفك”.

على صعيد آخر، تستعد نجوى كرم لطرح أغنية جديدة تنشعل في الفترة الراهنة بتسجيلها، ومن المقرر صدور الأغنية مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وكانت نجوى كرم قد أحيت منذ أيام حفلًا غنائيًا ناجحًا ضمن الموسم الجديد من حفلات الرياض بالمملكة العربية السعودية، من تنظيم من شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات” وتحت رعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية.

الجدير ذكره أن نجوى كرم طرحت في ديسمبر الماضي أغنية “معذور قلبي” من كلمات عامر لاوند وألحان وتوزيع علي حسون، وحقق كليب الأغنية أكثر من 7 ملايين مشاهدة على قناة “روتانا” في موقع “يوتيوب”.