يبدأ بكلمة “غبي”.. الأمير هاري وميغان ماركل يرفضان إعطاء ابنهما هذا اللقب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لم يرغب الأمير هاري وميغان ماركل في أن يرث ابنهما أرشي لقب إيرل دمبارتون، وهو لقب اسكتلندي نبيل، لأنه يحتوي على كلمة “Dump” التي تعني غبيّ، خوفاً لتعرّضه لاحقاً للسخرية والتنمر، بحسب ما ذكرت صحيفة “التلغراف” البريطانية.

ومنحت الملكة هاري وميغان ألقاب دوق ودوقة ساسكس وإيرل وكونتيسة دمبارتون وبارون وبارونة كيلكيل في يوم زفافهما، إلا أنهما نادراً ما استخدما اللقبين الآخرين، بل اكتفيا بدوق ودوقة ساسكس.

ونقلت الصحيفة عن مصدر آخر قوله: “لم تكن ميغان فقط هي من عارض، بل أزعج الموضوع هاري أيضاً”.

يُقال إن الأمير هاري (36 عاماً)، لم يرغب في منح أطفاله ألقاباً على أي حال. بدلاً من ذلك، يُعتقد أنه يريد أن يسير على خطى عمته الأميرة آن، التي لم تعطِ ألقاباً لابنها بيتر وابنتها زارا.

كما ذكرت صحيفة “التلغراف” أن المصدر المقرّب من عائلة ساسكس يدّعي أن الزوجين “لم يثيرا أي مشكلة” بشأن أن يمنح أرش لقب أمير.

يأتي ذلك، بعدما أشارت تقارير في صحيفة “الدايلي ميل” البريطانية إلى أن الأمير تشارلز أبلغ ميغان وهاري أن أرتشي لن يصبح أميراً عندما يتوّج الأخير ملكاً، حيث يخطط لتقليص عدد أفراد العائلة المالكة البارزين.

أثيرت هذه القضية خلال مقابلة مع أوبرا وينفري في وقتٍ سابق من هذا العام، عندما زعمت ميغان أن اللقب الملكي سلب من أرشي ولم يعد بإمكانه التمتّع بالأمن الذي يموّله دافعي الضرائب.