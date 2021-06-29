صابر الرباعي ترند على السوشيل ميديا.. والسبب مفاجأة مذهلة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نجح النجم التونسي صابر الرباعي في تشويق جمهوره لعمله الفني الجديد الذي يجمعه بالنجم المغربي سعد لمجرد، والمنتج الموسيقي والمغني المغربي ريدوان، في مفاجأة مميّزة لاقت تفاعلاً كبيراً من المتابعين.

وظهر النجم التونسي إلى جانب ريدوان داخل الاستوديو، ووثق القليل من كواليس التحضير والموسيقى واللحن، كاشفاً عن إسم الأغنية “سهرة صباحي”، التي من المنتظر طرحها قريباً لتكون “هيت” الصيف.

واستطاع صابر أن يختار كلمات مختلفة تدمج بين اللغتين العربية والإنكليزية، وسط أجواء صاخبة مع الموسيقى الراقصة، وعلق على المقطع: “Trio السهرة صباحي بيني وبين ريدوان وسعد لمجرد”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المفاجأة المميّزة التي تجمع ثلاثة من أهم نجوم المغرب العربي، لافتين إلى أن الأغنية ستكون “قنبلة” العام وستحصد أعلى نسبة مشاهدة في العالم.

من جانبه، شارك ريدوان الفيديو ذاته عبر “إنستغرام”، وعبر عن سعادته بمشاركة الجمهور التحضيرات للأغنية المقبلة والتي وصفها بالمذهل، معلناً أن طرحها سيكون “قريباً جداً، ترقبوا”.