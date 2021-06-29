وائل عبد العزيز يعتذر مجدداً لشقيقته والعوضي.. وهذا ما قاله عن طليقها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: كشف وائل، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز تفاصيل المصالحة بينه وبين النجم أحمد العوضي، قائلاً: “أنا إتكلمت إمبارح مع العوضي تلفونياً، وحلّينا كل اللي ما بينا، واتكلمنا في التفاصيل، وقفلنا الباب ده خالص. هما ربنا يكرمهم ويوفقهم في حياتهم، وأنا شايف إن ياسمين سعيدة في جوازها، وأكيد طالما سعيدة يبقى سبب ده أحمد العوضي”.

وأضاف: “أنا بعتذر لها تاني قدام الناس، أنا آسف وربنا يكرمهم وينجحها في حياتها، وتفضل نجمة وتمتعنا بشغلها، وأنا واحد من جمهورها. بطلب من الناس كلها، بعد إذن الناس المحترمة حتى الجمهور بلاش نغلط في حد ونقفل الصفحات”.

وتابع: “ياسمين شخصية بتحب الضحك وأنا بحبها جدا وهي عارفة ده كويس، وما قبلش حد يدوس لها على طرف، صدقني أنا مش حسكت، ياسمين في حتة ثانية خالص عندي”.

وتحدّث وائل عن المشادة الكلامية حول مكانة ياسمين في عالم النجومية بعد تصريحات الإعلامية بوسي شلبي، فقال: “يسرا مش بس نجمة هي “سوبر ستار” وانسانة محترمة وكلنا جمهورها، ولكن لو حنتكلم بالأرقام ياسمين هي نجمة شباك ونجمة مصر الأولى”.

وفي ما يتعلق بطليق شقيقته وتصريحات أسرته وهجومهم على ياسمين، أكد وائل: “محمد حلاوة إنسان محترم وما شفتش منه أي شي سيئ طوال 17 سنة، وهو شايل همّ عائلته وأكنّ له كل الاحترام”.