زوج أحلام يروي بتأثر تفاصيل الحادث الذي تعرّض له ابنهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدّث بطل الرالي ورجل الأعمال القطري مبارك الهاجري، زوج النجمة الإماراتية أحلام للمرة الأولى عن التجربة الصعبة التي عاشها بعد تعرّض ابنه فاهد وشقيقه عبدالله لحادث سير مروع أدى الى اشتعال السيارة بالكامل، ونقلهما الى المسشتفى لمتابعة حالتهما.

وخلال استضافته في برنامج “جاني كلام” على “يوتيوب”، عرض المقدّم تسجيلاً هاتفياً لشقيق مبارك وهو يقول له “ارجع لنا نحنا عملنا حادث”، فتأثر كثيراً وطلب منه أن يتوقف عن تكرار التسجيل.

وتحدّث الهاجري فقال إنه كان معهما حين وقع الحادث، ولكن يسبقهما ببضعة كيلومترات في السيارة، ورجع الى مكان الحادث وهو في غاية القلق على ابنه الى أن سمع صوته هو وعمّه، طالباً من ابنه التكلّم معه ليطمئن أنه بخير.

وأكد مبارك الهاجري أنه حين وصل إلى مكان الحادث صُدم بمنظر السيارة وهي تحترق بالكامل، بينما لم يُصب ابنة وشقيقه بأي أذى أو جروح، وأكمل حديثه بتأثر شديد: “قلت اللهم لا اعتراض اللي ردّ عنهما هو عمل الخير اللي منعمله بينا وبين ربّنا”.