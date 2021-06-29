حسام حبيب يفجر المفاجأة: التسجيل ليس مفبركاً.. أقرب الناس لي يسعى لخراب بيتي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قال حسام حبيب، زوج المطربة شيرين عبدالوهاب، إن أقرب الناس له متورط في محاولة تشويه العلاقة بينهما، وهكذا ناس هدفهم أن تظل شيرين في مرمى مصالحهم الشخصية، مؤكداً أنّ الفنانة لها شركة تدير عملها ولا علاقة له بذلك.

وخلال فيديو بثّه في ساعة مبكرة من صباح اليوم، ظهر حبيب مع شيرين وابنتها، ساخراً مما قيل عن أنه حصل على أموالها، وتبادلا القبلات على الهواء، ثم تحدث بمفرده ليرد على ما ترّدد خلال الساعات الماضية حول علاقتهما، بعد التسجيل المسرب المنسوب إلى والده.

وقال إنّه تزوج شيرين وهي أنجح واحدة في الوطن العربي، ولا تحتاج لأحد، وهي أقدم منه في المجال، مشيراً إلى أنه بخصوص من يسعى إلى هدم بيتهما، فإنهم مستمرون في ذلك، لأن مصالحهم توقفت، كما أنّ الحنفية تم غلقها، وهؤلاء غير أسوياء، وليس من حق أحد أن يتدخل في العلاقة بينه وبين زوجته حتى أقرب الناس له.

وأضاف أنّ هذا الشخص القريب، ليست المرة الأولى التي يؤذيه فيها، مشيراً إلى أنه يشعر بالأسف أن يتحدث عنه رغم قربه منه، ويقول له كفاية وحسبي الله ونعم الوكيل، وهذا ليس معناه ضعفاً، وأنّه إذا استمر، فهو قادر على أن يأتي بحقه بالقانون حتى لو كان قريباً منه.

وفجّر مفاجأة بالحديث غير المباشر عن أن التسجيل صحيح، وأن هذا الشخص يحاول الافتراء وخراب البيوت، وأن هناك من استغل ذلك، وللأسف هذا الشخص تحدث عن والدته برغم أنهما منفصلان عن بعضهما بعضاً منذ نحو 30 عاماً، وبرغم ذلك كانت دائماً تدعوه – أي حسام – للسؤال عنه وللأسف استُدرج لمصالح شخصية هو طرف فيها.

وكانت شيرين قد ردت مساء أمس على التسريبات التى تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، نقلاً عن بعض المواقع التي نشرت تسريباً منسوباً إلى والد زوجها الفنّان حسام حبيب، تحدث فيه عن أمور خاصة وشخصية عن حياة ابنه وعلاقته بزوجته المطربة المصرية.

وقالت في تسجيل صوتي عبر “تويتر” تم بثه على جزأين: “أريد أن أطمن كل الناس على صحتي. أنا في حال جيدة وكذلك حسام زوجي الذي هو من أفضل رجال الدنيا ومتربي ويحبني أكتر من نفسي، ولا يستحق منكم كل هذه القسوة، لأنكم لا تعرفونه جيداً”.

وأضافت: “حسام بنى لي شخصيتي وأعاد ثقتي بنفسي. كما يحبني أنا وبنتيّ، ومنذ زواجنا لم يفعل أي شيء سيئ”.

وتابعت: “الست حماتي التي ربت رجلاً عظيمة وادعوا لي أنا وحسام بالذرية الصالحة فهو نقي ونظيف”.

وفي تسجيل آخر أشارت إلى أنه غير صحيح ما تردد عن أنه يهيمن على حساباتها في البنكوك، وغير حقيقي أنه مطلق الحرية في التصرف في أملاكها، مؤكدة أنه منذ 4 سنوات وهي عمر زواجهما لم يسع إلى استغلالها، بدليل أنه لم يقدم اغنية سنغل.وأضافت أن زوجها ساهم في طرد كثير من الناس الذين كانوا يستغلونها.

وأثار تسريب صوتي خلال الساعات القليلة الماضية، تم تداوله من قبل أحد المواقع، حالة من الجدل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي نُسب إلى حسين والد حسام حبيب، وتحدث من خلاله عن تخطيطه لإقناع ابنه بالزواج من فتاة أصغر سناً من المطربة شيرين عبدالوهاب، بهدف الإنجاب، كما كشف خطة معينة للاستيلاء على أموالها وممتلكاتها.

وجاء في التسجيل المسرّب، أنّ زوج شيرين لديه توكيل عام للتصرف في حساباتها المالية، كما أنّ والده يخطط لحل أزمة تواجده مع زوجته الثانية في حال قبوله باقتراحه، بأن تظل مع والدته ويأتي إليها حسام بين حين وآخر.

ورد والد حسام حبيب في تصريحات صحفية على كل هذه الضجة وعلى التسجيل المسرب، حيث نفى صحة هذا المقطع الصوتي وتبرأ منه مؤكداً أنه غير صحيح. وأضاف أنّ التسجيل لا يمت إليه بصلة ومفبرك، وقال إن الجهة التي نشرته دائماً لم تتحرَ الدقة وصحة الخبر، وختم قائلاً: “إذا كان لها فرع في القاهرة فسأقاضيها”.

ويذكر أنّ آخر ظهور للثنائي كان في عيد ميلاد حسام حبيب، عندما نشرت شيرين صورة تجمعها به عبر “تويتر”، وعلقت قائلةً: “كلّ سنة وأنت طيب يا حبيبي، وكلّ سنة وأنت أماني وسندي ونجاحي وجاهي ومالي”. وتابعت: “بحبّك، بجد كلمة قليلة على إحساسي”.