الإيرادات العالمية للتطبيقات تقفز.. "تيك توك" يهزم أبل وجوجل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بلغت النفقات العالمية التي أجراها مستخدمو التطبيقات المحمولة مستويات قصوى في الربع الأول إذ ناهزت 65 مليار دولار،

ووفق دراسة لـ"سنسور تاور" للدراسات فإن إيرادات المتاجر الإلكترونية التابعة لـ"أبل" و"جوجل" ارتفعت بموازاة تنامي الانتقادات من جانب مطورين كثر للمجموعتين العملاقتين على خلفية الشروط المتشددة التي تفرضها عبر منصاتهما.

وأظهرت الأرقام الأولية لـ "سنسور تاور" أن 41.5 مليار دولار أُنفقت عبر متجر "آب ستور" من "أبل"، و23.4 مليار دولار على "جوجل بلاي" بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو.

وتعكس هذه النتائج ارتفاعا بنسبة 25 % مقارنة مع الفترة عينها من العام الماضي.

تيك توك في الصدارة

وتحتل منصة الفيديوهات القصيرة "تيك توك" صدارة التطبيقات الأكثر درا للإيرادات مع 920 مليون دولار خلال النصف الأول من العام، أي بارتفاع نسبته 74 % مقارنة مع النصف الأول من 2020.

يوتيوب فوق نصف مليار دولار

ويتقدم التطبيق على خدمة "يوتيوب" التابعة لـ"جوجل"، حيث أنفق المستخدمون حوالي 565 مليون دولار.

وبلغت الإيرادات المتأتية من ألعاب الفيديو 44.7 مليار دولار (بارتفاع نسبته 18 %) بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو.

ورغم أن نفقات المستهلكين على ألعاب الأجهزة المحمولة تتقدم بوتيرة أبطأ مقارنة مع العام الماضي، فإن ذلك لا يعكس تباطؤا من القطاع بل عودة إلى الوضع الطبيعي بعد بلوغ الاهتمام مستوى أقصى بفعل الظروف الاستثنائية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وفق ما أعلنت "سنسور تاور".