شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حبيب يكشف المتسبب فى التسريب الصوتى لوالده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان حسام حبيب على الرد بقوة فى تسجيل صوتى جديد على التسريبات التى نشرتها إحدى الصحف اللبنانية لوالده وهو يتحدث عن حياته الشخصية وتوضيح المتسبب فى التسريبات، متوعدا من فعل ذلك بأنه سيدفع الثمن بالقانون، قائلا فى الفيديو "أنا مش عارف أقول إيه المفروض إنها صحفية"، ثم بدأ تسجيل بصوت الصحفية اللبنانية نضال الأحمدية وهى أول من نشر مكالمة والد حسام حبيب قالت فيه "إحنا اخترقنا هذا الرجل بطريقتنا وبقالنا 6 أشهر بنراقب تليفونه، لأن عندنا معلومات وعندنا مستندات بما يحدث واللى أرسلتها مش مذيعة دا سر، ودا عمل استقصائى".

وبعد انتهاء تسجيل نضال الأحمدية علق حبيب قائلا "عاوز أقول حضرتك انتي اخترقي الآخر إزاى.. أى عمل استقصائي يديكي الحق تخترقي حياة الناس.. انتي هتدفعي تمن كبير.. وانتي اعترفتي انك مش باعته مذيعة.. ربنا يهديكي.. مش لاقي كلام أقوله.. مش لاقي لفظ ارد به علي هذا الكائن".

وفي فيديو آخر لحسام حبيب قال "احب اشكر كابتن إبراهيم سعيد لان في ناس اخواتي بس مش من دمي.. انت بمية راجل.. وعلى رأيك مالهم بتوع صنايع دي ناس متربية، أشكر المذيعة المحترمة بسمة وهبة.. وانا هبعت لحضرتك مكالمة الصحفية.. وبشكر طبعا أستاذ عمر اديب ..بشكر كل اللي دافع عني انا وشيرين".

وقال حسام حبيب في اول فيديو نشره للرد علي ما حدث إن أقرب الناس له متورط في محاولة تشويه العلاقة مع شيرين والناس دى كان لها مصالح إن شيرين تبقى منتهكة لمصالحهم الشخصية، مضيفا: أن الفنانة لها شركة تدير عملها ولا علاقة له بعملها.

وأكد أنا تزوجت شيرين عبد الوهاب وهى أنجح واحدة في الوطن العربى ولا تحتاج لأحد، وبالنسبة لأقرب الناس لينا هما هيفضلوا يعملوا الحاجات المستمرين فيها دى لأن الحنفية اتقفلت وهؤلاء غير أسوياء ومش من حق أي حد إنه يتدخل في العلاقة بينى وبين زوجتى حتى أقرب الناس لى، مضيفا: إن هذا الشخص القريب جدا مش أول مرة يأذينى وأسف إن بقول عليه هذا الشخص رغم قربه منى، كفاية وحسبى الله ونعم الوكيل وهذا ليس معناه ضعف وإذا استمر هذا أنا قادر أجيب حقى بالقانون حتى لو كان قريب منى، والتسجيل صحيح ويحاول الافتراء وخراب البيوت ووللأسف جاب سيرة والدتى رغم إنه الشخص اللى مخلفنى ومنفصلين وكانت دائما تدعونى للسؤال عنه وللأسف استدرج لمصالح شخصية هو طرف فيها.