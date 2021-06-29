شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية احتجاز الشرطة سيارة أمينة رزق بسبب خالتها والبط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيانًا يقع الناس تحت طائلة مخالفات المرور، ويتعرضون للعديد من المواقف بسببها، ويكون هذا من المواقف الصعبة التى يحاول الجميع تحاشيها وحين تحدث تصيب الإنسان بالقلق والضيق.

وكان نجوم الزمن الجميل يتعرضون لبعض هذه المواقف التى اتسم بعضها بخفة الظل أو الغرابة، وكان من بين هؤلاء النجوم الفنانة الكبيرة أمينة رزق.

ومن المعروف أن الفنانة أمينة رزق أحبت التمثيل من خلال خالتها الفنانة أمينة محمد التى سبقتها ورافقتها فى بدايها رحلتها الفنية، وفى أحد الأيام وبعد ان بدأت أمينة رزق مشوار تألقها الفنى الذى أصبحت خلاله أكثر شهرة من خالتها، أخذت الخالة أمينة محمد سيارة ابنة شقيقتها التى تعيش معها لشراء بعض الخزين والمستلزمات للمنزل.

وأثناء عودة أمينة محمد، وبينما كانت تملأ السيارة بأقفاص الفاكهة والخضراوات والبط استوقفها رجل المرور عند اشارة كوبرى عباس وطلب منها الرخصة، وبعد أن فحص الرخص ، نادى إلى أحد رجال البوليس وطلب منه اصطحابها إلى المركز، وتعجبت أمينة محمد ولكنها امتثلت لطلبه وذهبت إلى المركز، وهناك عرفت أن السبب لاقتيادها هو أن العسكرى الذى رأى السيارة أشار إلى أنها تحمل حمولة مخالفة، وعارضت أمينة محمد مؤكدة أن السيارة تحمل مشتريات ومستلزمات للمنزل ومن حق أى إنسان أن يحمل فى سيارته مستلزماته ومشترياته، وهنا أمر الصول الموجود بالقسم بأن يتم وزن الحمولة الموجودة بالسيارة لمعرفة هل توافق الحمولة المسموح بها فى السيارات الملاكى أم لا، وبالفعل ذهب رجل المرور مع أمينة محمد إلى محطة الجيزة وطلب من المسئولين وزن حمولة السيارة من أطعمة وخضراوات وفاكهة، إضافة إلى 6 بطات، قالت إنها أحضرتها لتربيها فى المنزل، وبعدها عادت أمينة محمد للمركز فلم تجد أى مسئول سوى الصول حيث كان اليوم جمعة، وطلبوا منها أن تترك السيارة لليوم التالى لإنهاء الإجراءات وأن تأخذ ما تحمله السيارة من أطعمة حتى لا تفسد.

وبالفعل أخذت خالة أمينة رزق الأطعمة والبط وغادرت إلى المنزل وهى فى قمة الغضب، وعندما عرفت أمينة رزق بما جرى غضبت بشدة ولكن خالتها أكدت لها أنها ستنهى هذه المشكلة.

وفى اليوم التالى ذهبت أمينة محمد للمركز كى تأخذ السيارة وعرفت أنهم حرروا لها مخالفة بحمولة زائدة وأشياء غير قانونية تخالف الرخصة، وهو ما جعله تنظر إلى الرخصة محاولة أن تجد أى نص فيها يمنع أن تضع فى السيارة خضراوات وبط، فلم تجد نصًا صريحًا بذلك، وسألت مسئول المرور ليؤكد لها أنه لو كانت الكميات قليلة فلا مشكلة، ولكنها تعتبر مخالفة إذ كانت الكميات المحملة بالسيارة كبيرة توحى بأنها للتجارة أو منقولة لحساب الغير، وظلت أمينة محمد تجادل مسئول المرور ولكنها لم تجد حلاً سوى أن توقع على تعهد بعدم تكرار هذه المخالفة مرة أخرى، ومن حينها منعت أمينة رزق خالتها من أن تضع أى بط أو طيور بسيارتها.