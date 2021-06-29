شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة السيناريست مجدى صابر مؤلف "سلسال الدم" و"الرجل الآخر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السيناريست مجدى صابر وفاة والدته بعد صراع مع المرض، حيث كتب على حسابه بموقع "فيس بوك": "انا هو القيامة والحياة. لأننا ان عشنا فللرب نعيش، وان متنا فللرب نموت.. انتقلت إلى الأمجاد السماوية وفردوس النعيم والدتى الغالية بعد رحلة مع المرض.. وسوف يتم تشييع جثمانها والصلاة على روحها الطاهرة الساعة 12.30 اليوم الثلاثاء من كنيسة السيدة العذراء والأنبا اثناسيوس فى عباس العقاد، مدينة نصر".



مجدى صابر

يذكر أن مجدى صابر واحد من المؤلفين الكبار على الساحة الفنية، حيث قدم العديد من الأعمال الفنية الكبيرة خلال السنوات الماضية أبرزها مسلسلات "حارة المحروسة" عام 1996، و"الرجل الآخر" عام 1999، "العائلة والناس" عام 2000، "أين قلبى" عام 2002، "للعدالة وجوه كثيرة" عام 2001، "فريسكا" عام 2004، "نور الصباح" عام 2006، "قلب امرأة" عام 2007، "أنا قلبى دليلى" عام 2009.



الكاتب مجدى صابر

كما ألف مسلسلات "ابن موت" عام 2012، "ربيع الغضب" في نفس العام، "الفنار" عام 2008، "الفريسة والصياد عام 2007 "سلسال الدم" بأجزائه الخمسة من عام 2013 حتى 2017، "عائلة الحاج نعمان" عام 2017، وفى السينما قدم أفلام "اللقاء الثانى"، "وكر الذئاب"، و"الشيطان اسمه سونة".