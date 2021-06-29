قُبلة شيرين ومهاجمة "الراجل اللي خلفه".. رد حسام حبيب الكامل على التسجيل المنسوب لوالده (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

رد المطرب حسام حبيب، على التسجيل المنسوب لوالده حسين حبيب، حول علاقته بزوجته النجمة شيرين عبد الوهاب، والذي يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

وظهر حسام، في بداية فيديو نشره عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، بصحبة شيرين وابنتها وتُقبله الزوجة: "أقرب الناس لينا زقوا ناس علينا تانية للأسف قريبين مننا برضو، والناس دي كلها كان ليها مصالح إن شيرين تبقى منتهكة ومش فاهمة حقوقها".

أضاف: "شيرين عندها شركة بتدير أعمالها أنا مليش علاقة بيها، والناس كلها في السوق عارفين الكلام ده، شيرين أقدم مني وأنجح مني، شيرين مش محتاجة حد يقولها اعملي إيه ومتعمليش إيه، أنا اتجوزتها وهي شيرين عبد الوهاب أنجح مطربة في الوطن العربي".

تابع: "حنفية شيرين اتقفلت على ناس وهما اللي عملوا الحاجات دي، أنا وشيرين ربنا اختارنا لبعض، ومعتدقتش إن إنسان مش سوي ممكن يفرقنا عن بعض، أيا كان درجة قرابته ليّا".

استكمل: "أنا مش همشي ورا إن الإنسان ده بينكر ولا لأ ولا صوته ولا مش صوته، أنا مبقاش عندي ثقة في الناس اللي حواليا، والشخص ده مش أول مرة يؤذيني، ولحد دلوقتي بنتعامل بمنتهى الأدب، وحسبي الله ونعم الوكيل، بس ده مش معناه ضعف، وأنا قادر جدا أجيب حقي بالقانون أيا كان من مين".

اختتم: "أمي اللي جت سيرتها عندي غالية جدا، أنا أمي والراجل اللي خلفني منفصلين من 30 سنة، وأمي هي اللي ربتني وعلمتني وكانت دايما تقولي اسأل عليه ووده مهما آذاك، لكن لما الأذى يوصل لكده فكفاية أوي، وربنا هيجيبلنا حقنا".

ووجه حبيب الشكر للكابتن إبراهيم سعيد، قائلا: "بشكرك أنت بـ100 راجل، وفعلا عندك حق مالهم بتوع الصنايع، دول أنضف وأرجل ناس وولاد بلد"، والإعلامي عمرو أديب، والإعلامية بسمة وهبة.

وجاء في التسجيل الصوتي الذي وُصف بأنه مُسرب ويُنسب لحسين حبيب، أن هناك خطة لزواج حسام من أخرى، سعيا لتحقيق حلمه بالإنجاب، وتصريحات أخرى متعلقة باختلاف البيئة الاجتماعية التي جاءت منها شيرين عن تلك التي ينتمي إليها حسام، وهو ما تسبب في وجود خلافات مع والدة حسام، حسب التسجيل الصوتي، الذي نفى صحته حسين حبيب.

يذكر أن شيرين عبدالوهاب تزوجت مرتين، الأولى من الملحن والموزع محمد مصطفى، واستمر الزواج 5 سنوات وأثمر عن ابنتين هما "مريم وهناء"، وتزوجت من حسام حبيب في أبريل 2018.

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