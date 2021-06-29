حسام حبيب: أنا اتجوزت شيرين عبد الوهاب وهي أنجح مطربة في الوطن العربي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

رد المطرب حسام حبيب، على التسجيل المنسوب لوالده حسين حبيب، حول علاقته بزوجته النجمة شيرين عبد الوهاب، والذي يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

وظهر حسام، في بداية فيديو نشره عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، بصحبة شيرين وابنتها: "أقرب الناس لينا زقوا ناس علينا تانية للأسف قريبين مننا برضو، والناس دي كلها كان ليها مصالح إن شيرين تبقى منتهكة ومش فاهمة حقوقها".

أضاف: "شيرين عندها شركة بتدير أعمالها أنا مليش علاقة بيها، والناس كلها في السوق عارفين الكلام ده، شيرين أقدم مني وأنجح مني، شيرين مش محتاجة حد يقولها اعملي إيه ومتعمليش إيه، أنا اتجوزتها وهي شيرين عبد الوهاب أنجح مطربة في الوطن العربي".

وجاء في التسجيل الصوتي الذي وُصف بأنه مُسرب ويُنسب لحسين حبيب، أن هناك خطة لزواج حسام من أخرى، سعيا لتحقيق حلمه بالإنجاب، وتصريحات أخرى متعلقة باختلاف البيئة الاجتماعية التي جاءت منها شيرين عن تلك التي ينتمي إليها حسام، وهو ما تسبب في وجود خلافات مع والدة حسام، حسب التسجيل الصوتي، الذي نفى صحته حسين حبيب.

يذكر أن شيرين عبدالوهاب تزوجت مرتين، الأولى من الملحن والموزع محمد مصطفى، واستمر الزواج 5 سنوات وأثمر عن ابنتين هما "مريم وهناء"، وتزوجت من حسام حبيب في أبريل 2018.

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