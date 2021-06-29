القصة الكاملة للتسجيل المنسوب لوالد حسام حبيب.. متى بدأت وكيف ردت شيرين عبد الوهاب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

ما هي حقيقة سيطرة الفنان حسام حبيب على أموال زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب؟ سؤال عاد ليطرح نفسه بقوة عقب نشر التسجيل الصوتي المنسوب لوالده حسين حبيب، والذي عادت معه الاتهامات لتحاصر المطرب.

تسجيل منسوب لوالد حسام حبيب

وجاء في التسجيل الصوتي الذي وُصف بأنه مُسرب ويُنسب لحسين حبيب، أن هناك خطة لزواج حسام من أخرى، سعيا لتحقيق حلمه بالإنجاب، وتصريحات أخرى متعلقة باختلاف البيئة الاجتماعية التي جاءت منها شيرين عن تلك التي ينتمي إليها حسام، وهو ما تسبب في وجود خلافات مع والدة حسام، حسب التسجيل الصوتي، الذي نفى صحته حسين حبيب.

رد والد حسام حبيب

وتواصل "الخليج 365" مع حسين حبيب حما شيرين، وقال: "أي عاقل سيعرف أن هذا الكلام مُفبرك والمقصود به خراب البيوت".

وردًا على سؤال هل قرر اتخاذ إجراءات قانونية ضد الموقع الذي نسب له التسجيل الصوتي؟، قال "الموضوع مُفبرك والغرض منه إحداث ضجة صحفية، ولو للجريدة فرع في مصر هاقاضيها".

رد شيرين عبد الوهاب على تسجيل والد حسام حبيب

قبل أن ترد شيرين من خلال مقطع صوتي لها نشرته عبر "تويتر"، "عايزة أطمن كل الناس اللي بتحبني، أنا بخير، ومفيش أي نوع من الخطر عليا ولا على حياتي.. حسام جوزي إنسان من أنضف رجالة الدنيا، وإنسان محترم ومتربي وبيحبني أكتر من نفسه، وميستاهلش كم القسوة ده منكم".

تابعت: "حسام حبيب ربنا حطه في طريقي في وقت أنا كنت فيه متكسرة ومتدمرة، هو بنالي شخصيتي وخلاني بقيت بعرف أتكلم ورجعلي لنفسي تاني الثقة.. حسام ربنا هو اللي بعتهولي، وربنا مش هيعملي حاجة وحشة، وحسام بيحبني أكتر من نفسه أنا وبناتي".

أضافت: "حسام حبيب من ساعة ما اتجوزني مستفدش بأي حاجة، ومعملش لنفسه أي حاجة.. حسام عايش معايا بس عشان يخاف عليّا وعلى عيالي من كل شيء".

استكملت: "مفيش أي حاجة من اللي اتقال ده خالص، حسام إنسان نقي ونضيف وربنا هو اللي بعتهولي.. في حاجات كتير أوي بس مش المفروض أرد عليها، ولكن حماتي اللي ربت راجل أخلاقه كده لازم تكون ست عظيمة، حسام راجل عظيم وأمه ست عظيمة، وبتمنى منكم تدعولنا بالذرية الصالحة".

واصلت: "مفيش أي توكيلات باسم حسام حبيب، والفيز بتاعتي مش معاه، وكل الكلام ده مش مظبوط، لأن أنا كلي كده بتاعته، فـ فيز إيه وتوكيلات إيه.. أنا جوزي راجل متأصل وابن ناس ومن عيلة محترمة أوي أوي، ومقبلش أن حد يتكلم عنه كده لا هو ولا أمه".

استطردت: "حسام حبيب راجل مفيش منه خلاص، والناس اللي زيّه مبقوش موجودين.. وبالعقل كده، إحنا بقالنا 4 سنين متجوزين، لو كان فعلا راجل عايز يستفيد مني كان عمل حتى غنوة سينجل لنفسه، الناس لازم يبقى عندها عقل وتشوف".

أوضحت: "حسام حبيب راجل صايني وصاين عيالي، وكل الناس بتتخانق وتختلف، لكن هو بيحبني أكتر من نفسه.. أنا ربنا مديني قلب، وحاسة أنه بيحبني، وحاسة معاه بالأمان".

اختتمت: "حسام حبيب مضرنيش، حسام بالعكس فادني، وكفاية أنه طلع من حياتي كل الناس اللي كانت بتستغلني بجد.. حسام طلع كل الثعابين اللي كانت في حياتي وبتستغلني والحاجات الفاسدة".

بداية القصة

وبدأت تفاصيل القصة في نوفمبر 2020، مع تداول أنباء عن انفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب، إلى جانب اتهامه بالسيطرة على حساباتها المصرفية.

وعلّق وقتها حسين حبيب "والد حسام" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، في برنامج "حضرة المواطن"، وقال: "أنا قريب جدًا من شيرين عبدالوهاب لأنها تعتبرني بمثابة والدها الثاني، وبعد سماعي لهذه الأخبار اتصلت بحسام، فأكد لي أنه هو وشيرين متفرغين لعملهما الجديد بعد افتتاحهما ستوديو جديد وأنهما يستعدان لطرح أعمال جديدة مميزة".

وأضاف: "حسام رجل ابن ناس وأمين والناس عارفين أنه على خلق، وشيرين تعتبره بمثابة أبوها وأخوها وزوجها وكل شيء لها وهما (كابل) جميل جدًا".

وتابع: "إثارة الشائعات حولهما ورائها بعض الناس الذين كانوا يعملون معها وهو وكيل أعمالها السابق، وبعد زواجها من حسام اكتشفوا اختلاسات مالية كبيرة وحدثت مشاكل كبيرة وحسام خرج براءة منها وهو وراء انتشار هذه الأخبار".

اختتم: "حسام حساس جدًا بسبب علاقته مع شيرين ومن ضمن حساسيته أنه عرض عليه مبالغ طائلة لكي يغني معها في حفلات وبالتحديد أغنيته معها، ولكنه رفض لكي لا يشاع عنه أنه يستغل شهرتها".

وآنذاك، اكتفت شيرين عبدالوهاب في البداية بالرد على أزماتها مع زوجها حسام حبيب، عبر تغريدة على حسابها الخاص في موقع "تويتر"، وكتبت: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إحنا بألف خير".

وفي تعليقها على سيطرة زوجها حسام حبيب على حسابها المصرفي، قامت شيرين بإصدار بيان صحفي، أكدت فيه أن علاقتها بزوجها، لم تختلط أبدا بمعاملات مالية.

زيجات شيرين عبد الوهاب

يذكر أن شيرين عبدالوهاب تزوجت مرتين، الأولى من الملحن والموزع محمد مصطفى، واستمر الزواج 5 سنوات وأثمر عن ابنتين هما "مريم وهناء"، وتزوجت من حسام حبيب في أبريل 2018.

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