بصورة مع أحمد عز.. كارمن بصيبص تروج لفيلم "العارف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

حرصت الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص، على الترويج لفيلمها الجديد "العارف" مع النجم أحمد عز.

ونشرت كارمن، صورة تجمعها بـ"عز" مع أحد مشاهد الفيلم عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وعلّقت كارمن: "المهمة واحدة لكن الهدف مش واحد.. فيلم العارف بداية من ١٤-٧ في السينمات".

"العارف" تم تصويره بين 4 دول هي: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضي.

الفيلم بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.