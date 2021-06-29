إليكم سر النظارات التي ارتداها حارس سويسرا في التدريبات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تمكن منتخب سويسرا في مباراة ماراثونية من اقصاء منتخب فرنسا من بطولة أمم أوروبا، بعد تغلبه بضربات الجزاء الترجيحية بـ5 أهداف لـ4، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين بثلاثة أهداف لكل منتخب، وتمكن حارس منتخب سوسرا، يان سومر، من التألق في اللقاء وفي صد ضربة جزاء نجم المنتخب الفرنسي وباريس سان جيرمان، كيليان مبابي.

وأثارت تدريبات المنتخب السويسري قبل لقاء فرنسا، عددا من التساؤلات حول طريقة التحضير، حيث استعان حراس المرمى بنظارات خاصة خلال التمارين.

شوهد حراس الفريق مرتدين هذه النظارات خلال تدريباتهم، بحسب ما نقلت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

أما عن السر في ارتداء النظارات، فتشير الصحيفة الإنجليزية إلى أن الغرض ليس الحماية من أشعة الشمس أثناء التدريب بالنهار وحسب، وإنما تملك النظارة خواص متفردة، تساعد على الاستعداد والتدريب بشكل أفضل.

فالنظارة المبتكرة تعمل بالبطارية وتخلق تأثيرا بطيئا لحركة الكرة عن الواقع، وذلك بهدف مساعدة الحراس على تحسين توقعاتهم، وزيادة صعوبة التصدي للكرات أثناء التدريب، والنظارة من صنع شركة VisionUp اليابانية، ويصل سعرها لنحو 486 دولارا أمريكيا.

يذكر بأن سويسرا فازت ببطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي لتواجه المنتخب الإسباني في 2 تموز، وذلك بحسب “سبوتنيك”.