العثور على لوحة مسروقة لبيكاسو في أثينا قيمتها 19.7 مليون دولار

محمد الفلاح - الثلاثاء 29 يونيو 2021

عثرت الشرطة اليونانية على لوحة "رأس أنثى" للفنان الإسباني بابلو بيكاسو كانت قد سرقت قبل أكثر من تسع سنوات من المعرض الوطني، في أثينا.



وتردد أن رجلا (49 عاما) هو اللص الذي سرق اللوحة، حسبما ذكرت وسائل إعلام يونانية مساء الإثنين.

وتم العثور على لوحة بيكاسو مع عمل آخر تعرض للتلف، للرسام الهولندي بيت موندريان في مستودع على بعد حوالي 50 كيلومترا من أثينا.

وأكدت وزارة الثقافة في أثينا هذا الاكتشاف، ومن المقرر الكشف عن مزيد من التفاصيل خلال مؤتمر صحفي صباح الثلاثاء.

وتقدر قيمة اللوحة بـ 16.5 مليون يورو (19.7 مليون دولار).