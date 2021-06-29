بيرين سات تثير غضباً تركياً بالبيكيني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: أثارت النجمة التركية بيرين سات عاصفة من الانتقادات في الصحافة التركية، بسبب إطلالتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ببيكيني خلال احتفالها بعيد ميلاد إحدى صديقاتها.

ونشرت سات صور الاحتفال الذي شهد حضور زوجها كنان دوغلو، عبر حسابها الرسمي في تطبيق “إنستغرام”، حيث أطلّت بملابس البحر باللون الخبازي (موف)، معلقةً بقولها: “في عيد ميلاد آيفر بالبيكيني خاصتي”.

وفي سياق آخر، أطلقت شبكة “نيتفلكس” في 17 حزيران (يونيو) الحالي الموسم الثالث من مسلسل “عطية” من بطولة سات المقتبس من رواية “صحوة العالم” للروائية التركية شنغل بويباش، ومن إخراج أوزان آجكتان.

وتدور أحداثه حول رسامة من مدينة إسطنبول تبدأ مغامرة لاستكشاف أسرار عالمية حول موقع أثري في جبال الأناضول يتصل بماضيها، وهو يقع جنوب مدينة الرها، ويُعرف اليوم باسم غوبكلي تبه.