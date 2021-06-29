خرجت عن صدمة التسريبات.. شيرين عبد الوهاب: زوجي عظيم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردّت النجمة شيرين عبد الوهاب، على التسريبات التى تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، نقلاً عن بعد المواقع التي نشرت تسريباً منسوباً إلى والد زوجها الفنّان حسام حبيب، تحدث فيه عن أمور خاصة وشخصية عن حياة ابنه وعلاقته بزوجته المطربة المصرية.

وقالت في تسجيل صوتي عبر “تويتر” بُثّ على جزأين: “أريد أن أطمن كل الناس على صحتي. أنا في حال جيدة وكذلك حسام زوجي الذي هو من أفضل رجال الدنيا ومتربي ويحبني أكتر من نفسي، ولا يستحق منكم كل هذه القسوة، لأنكم لا تعرفونه جيداً”.

وأضافت: “حسام بنى لى شخصيتي وأعاد ثقتي بنفسي. كما يحبني أنا وبنتيّ منذ زواجنا، لم يفعل أي شيء سيئ”.

تابعت: “الست حماتي التى ربت رجلاً عظيمة، وادعوا لي أنا وحسام بالذرية الصالحة فهو نقي ونظيف”.وفي تسجيل آخر أشارت إلى أنه غير صحيح ما تردد عن أنه يهيمن على حساباتها في البنكوك، وغير حقيقي أنه مطلق الحرية في التصرف في أملاكها، مؤكدة أنه منذ 4 سنوات هي عمر زواجهما لم يسع إلى استغلالها، بدليل أنه لم يقدم أغنية سنغل.وأضافت أن زوجها ساهم في طرد كثير من الناس الذين كانوا يستغلونها.

وأثار تسريب صوتي خلال الساعات القليلة الماضية، تم تداوله من قبل أحد المواقع، حالة من الجدل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي نُسب إلى حسين والد حسام حبيب، وتحدث من خلاله عن تخطيطه لإقناع ابنه بالزواج من فتاة أصغر سناً من المطربة شيرين عبد الوهاب، بهدف الإنجاب، كما كشف خطة معينة للاستيلاء على أموالها وممتلكاتها.

وجاء في التسجيل المسرّب، أنّ زوج شيرين لديه توكيل عام للتصرف في حساباتها المالية، كما أنّ والده يخطط لحل أزمة وجوده مع زوجته الثانية في حال قبوله باقتراحه، بأن تظل مع والدته ويأتي إليها حسام بين حين وآخر.وتواصل “النهار العربي” مع والد حسام حبيب للرد على كل هذه الضجة وعلى التسجيل المسرب، حيث نفى صحة هذا المقطع الصوتي وتبرأ منه، مؤكداً أنه غير صحيح.

وأضاف أنّ التسجيل لا يمت إليه بصلة ومفبرك، وقال إن الجهة التي نشرته دائماً لم تتحر الدقة وصحة الخبر، وختم قائلاً: “إذا كان لها فرع في القاهرة فسأقاضيها”.

ويذكر أنّ آخر ظهور للثنائي كان في عيد ميلاد حسام حبيب، عندما نشرت شيرين صورة تجمعها به عبر “تويتر”، وعلقت قائلةً: “كلّ سنة وأنت طيب يا حبيبي، وكلّ سنة وأنت أماني وسندي ونجاحي وجاهي ومالي”. وتابعت: “بحبّك، بجد كلمة قليلة على إحساسي”.