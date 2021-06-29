سيرينا ويليامز تعلن غيابها عن أولمبياد طوكيو 2021

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عادة تكون نجمة التنس الأميركية المحترفة، سيرينا ويليامز، من الأبطال الأساسيين في الأولمبياد وبطولات التنس، إلا أنها قررت مؤخراً التغيب عن أحدث الفعاليات.

أكدت بطلة التنس الأميركية عدم مشاركتها في أولمبياد طوكيو 2021، والمنتظر بدء فعالياتها خلال شهر يوليو المقبل، حسبما ذكره موقع “إي أونلاين”.

ووسط حالة من الغموض، كشفت سيرينا (39 عاماً)، خلال حديث في مؤتمر صحافي عبر الفيديو، عشية انطلاق بطولة ويمبلدون يوم الأحد، عن قرار عدم مشاركتها في أولمبياد طوكيو المقبلة، وقالت: “على حد علمي، أنا خارج قائمة المشاركين في الأولمبياد، وينبغي ألا أكون عليها”.

وأضافت دون إبداء السبب: “هناك الكثير من الأسباب وراء اتخاذي قرار عدم المشاركة في الأولمبياد، ولا أريد حقاً التحدث بشأن أسبابي حالياً، ربما في يوم آخر.. أعتذر”.

كما أردفت: “في السابق، لطالما كانت الأولمبياد مكاناً رائعاً بالنسبة لي، ولكنني لم أفكر في ذلك حقاً وسأواصل عدم التفكير فيه”.

يأتي حسم سيرينا قرار مشاركتها في أولمبياد طوكيو 2021، بعدما أثارت حيرة بشأن المشاركة خلال شهر مايو في بطولة روما المفتوحة، حيث تم سؤالها ما إذا كانت ستعود للأولمبياد إذا عنى ذلك اضطرارها للابتعاد عن طفلتها “أولمبيا” (3 أعوام)، وكان ردها: “لم يسبق أن ابتعدت عنها لمدة 24 ساعة، وهذا يجيب عن السؤال”.

جدير بالذكر، أن سيرينا هي صاحبة 4 ميداليات ذهبية في 4 دورات أولمبية، فردية وزوجية، كما تحتل حالياً المركز الأول في فردي تنس السيدات، بجانب كونها الأولى عالمياً 6 مرات.

وفي ما يتعلق بأولمبياد طوكيو المقبلة، من المقرر بدء فعالياتها في 23 يوليو حتى 8 أغسطس، كما أنه لن يُسمح للجمهور بالوجود في الملاعب وسط اتباع إجراءات “كورونا” الاحترازية.

ومن المرجح أنه بغياب سيرينا عن أولمبياد طوكيو، ستكون جيسيكا بيجلا هي التالية للمشاركة في الأولمبياد.