رقصة روبي على أغنيتها “قلبي بلاستيك” تشعل “السوشيال ميديا”.. ونجوم يتفاعلون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: أشعلت النجمة المصرية، روبي، حفلها الغنائي الذي أحيته داخل أحد الفنادق الكبرى في مصر، وسط حضور جماهيري كبير، إذ أمتعتهم خلاله بباقة من أغانيها المتميزة، من بينها أغاني ألبومها الجديد “واحدة تانية”.

واستطاعت روبي أن تصبح حديث الجمهور برقصتها على أغنية “قلبي بلاستيك”، حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها في موقع “إنستغرام”، أحدث حالة من التفاعل خلال الساعات الماضية بين الجمهور، وتداولته صفحات “السوشيال ميديا”.

وقدمت روبي، خلال الحفل، عدداً من أغنياتها الشهيرة، منها: “ليه بيداري كده”، و”حتة تانية” و”قلبي بلاستيك”، وسط تفاعل كبير من الجمهور، فيما ظهرت روبي خلال الحفل مرتدية فستاناً مميزاً جاء باللون الوردي طويلاً من جانب، وقصيراً من الآخر، وبتصميم “Off Shoulder” ناسب قوامها، ونسقته مع حذاء من نفس اللون.

واختارت الماكييرة منى جمال، التي عملت على مكياج روبي، أن تظهر بعيون باللون الوردي، الذي ناسب بشرتها، وتركت روبي شعرها منسدلاً، ولملمت جانباً واحداً فقط، من تصفيف رزق، بينما اختارت أقراطاً ماسية من إرام.

وتفاعل بعض نجوم الفن مع رقصة روبي، حيث تركوا لها تعليقات أثنوا فيها على موهبتها الكبيرة، وكذلك استطاعتها إمتاع الجمهور، من بينهم مي سليم، ورزان مغربي، وكريم أبوزيد.

يذكر أن روبي طرحت، مؤخراً، أغنية “قلبي بلاستيك” عبر قناتها على موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع جيزو، ومكساج وماستر ماهر صلاح.