هاني شاكر يمنع حمو بيكا من الغناء رسمياً.. فما السبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدر الفنان المصري، هاني شاكر، بصفته نقيباً للموسيقيين، قراراً بمنع مطرب المهرجانات الشعبية المصري حمو بيكا، ومعه 4 آخرون من الغناء في الحفلات داخل مصر، لحين التقدم إلى نقابة الموسيقيين واجتياز الاختبارات.

وخرج بيان رسمي من نقابة الموسيقيين، جاء فيه أن القرار صدر بعد اجتماع لمجلس النقابة الأحد 27 يونيو، ويمنع من خلاله إصدار أي تصريحات عمل أو غناء لحين تصحيح الأوضاع.

وضم البيان 5 أسماء، هم: “حمو بيكا، ونور التوت، ومسلم، وعنبة، وأحمد موزة”، وذلك لحين اجتياز الاختبارات.

وشدد البيان على أنه يشمل الخمسة المذكورة أسماؤهم، ويضم كذلك كل من ليس عضواً بالنقابة وغير مصرح له بالعمل.

ويبدو أن هذا البيان صدر بدافع آخر أيضاً هو تكذيب حمو بيكا، الذي أعلن في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” عن انضمامه لشعبة “المونولوج”، في نقابة الموسيقيين، موجهاً الشكر للفنان هاني شاكر.

ولم يكتفِ بيكا بالحديث عن نفسه بل شمل منشوره التأكيد بأن جميع مطربي المهرجانات الشعبية تم ضمهم إلى شعبة “المونولوج”، وذلك لتقنين أوضاعهم والتحكم في الكلمات والموسيقى التي يقدمونها.

وقال حمو بيكا: “رسالة شكر واحترام وتقدير لنقيب المهن الموسيقية أمير الغناء العربي الأستاذ هاني شاكر، على دعمه الكبير لمغني ومؤدي المهرجان، وإعطاء الفرصة لهم للانضمام لشعبة (المونولوج) لتقنين أوضاعنا داخل نقابة المهن الموسيقية والتحكم في الكلمات والموسيقى.. وشكر خاص لأعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية”.