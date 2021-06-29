حسين الجسمي يعلن موعد حفله في أبوظبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان الإماراتي، حسين الجسمي، موعد حفله المقبل بمدينة أبوظبي، والذي سيكون ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، الموافق الخميس 22 يوليو.

ونشر الجسمي “البوستر” الرسمي للحفل عبر صفحته على “إنستغرام”، وعلق بالقول: “الاشتياق مشترك.. الجمهور ونحن بإذن الله سنوثق فرحتنا سوياً في حفلنا في العيد الموعد والمكان وعنوان الفرح”.

وسبق أن طرح الفنان الإماراتي، حسين الجسمي، أغنية “كنز النوادر”، عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”، معلناً إهداءها إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات).

ونشر الجسمي كليب الأغنية عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، معلقاً: “كنز النوادر.. مهداة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.. أم الإمارات”.

وتضمن كليب الأغنية مجموعة من الصور والفيديوهات الأرشيفية، التي تظهر سموها، والمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.