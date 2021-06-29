شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة الاستعراضية فريدة فهمى نجمة فرقة رضا تحتفل بعيد ميلادها اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الفنانة فريدة فهمى، اليوم الثلاثاء 29 يونيو بعد ميلادها الـ81، حيث ولدت عام 1940 فى منزل يهتم بالفن لأب مصرى وهو حسن فهمى الذى عمل عميدًا لمعهد السينما المصرى، وأم إنجليزية أسلمت وأطلقت على نفسها خديجة، وتخرجت فريدة فى كلية الآداب.

بدأت فريدة فهمى مشوارها الفنى كممثلة بدون رقص ولكن بعد ذلك تفرغت للرقص الايقاعي وأسست فرقة رضا أول فرقة استعراضية مصرية مع زوجها فريدة فهمي من علي رضا وهو شقيق محمود رضا وحصلت على دكتوراه في الرقص الإيقاعي بالولايات المتحدة الأمريكية، وأصبحت بعد ذلك واحدة من أشهر راقصات السينما المصرية التي كانت أحد أهم عناصر فرقة رضا.



فريدة فهمى

قدمت فرقة رضا أول عروضها فى أغسطس 1959، وفى عام 1961 أصبحت الفرقة تابعة للدولة وقام على إدارتها الشقيقان محمود وعلى رضا كما كون الموسيقار على إسماعيل أول أوركسترا خاص بالفنون الشعبية لمصاحبتها بقيادته، وقام بتلحين أشهر استعراضاتها، قامت الفرقة ببطولة ثلاثة أفلام سنيمائية لاقت نجاحاً جماهيرياً عريضاً هى إجازة نصف السنة، غرام فى الكرنك، حرامى الورقة، كما طافت مختلف دول العالم ونجحت فى تحقيق المراكز الأولى في معظم المحافل والمهرجانات الدولية التى مثلت مصر خلالها.

خاضت فريدة فهمى العديد من التجارب التمثيلية في السينما، وكانت المشاركة الأولى من خلال الفيلم العربي "فتى أحلامى" أمام العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، كما حصلت على بطولة فيلم من سلسلة أفلام إسماعيل ياسين الشهيرة وهو "إسماعيل يس في البوليس الحربى" عام 1958 وحققت من خلاله شهرة كبيرة.



الفنانة الاستعراضية فريدة فهمى

ومن أبرز الأفلام التي شاركت فيها، "غريبة" عام 1958، "ساحر النساء" عام 1958، "جميلة" عام 1958، "الأخ الكبير" عام 1958، "إجازة نصف السنة" عام 1962، "غرام في الكرنك" عام 1962، "حرامي الورقة" عام 1070، "أسياد وعبيد" عام 1978، اعتزلت التمثيل والرقص وهي في السن الـ43 عاما.