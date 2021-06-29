دكتورة يومي تشيد بـ ملكة كابلي: “شخصيتها بتعقد”.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:43 صباحاً - اشادت الفاشينيستا اللبنانية يمنى خوري، المعروفة باسم الدكتورة يومي، بالفاشينيستا السعودية ملكة كابلي وذلك خلال لقائهما في مدينة جدة السعودية.

وظهرت يومي في مقطع فيديو نشرته ملكة كابلي عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تقول لها: “ليش ما بتفرجي شخصيتك الحقيقية على السوشيال ميديا فشخصيتها في الواقع غير انسانة بتضحك وبتنكت”.

بدورها ردت كابلي بالقول: “انا صورت فيديو رقصت فيه قالولي ليش رقصتي”.

بدورها رحبت كابلي بـ يومي قائلة لها: “نورتي جدة وفرحانين فيكي وزي ما يقولوا ديرتك”.

يذكر ان يمنى خوري، موديل وفاشينيستا لبنانية غير ان شهرتها تتركز في السعودية، ومعروفة بإسم الدكتورة يومي، وتُعتبر من الشخصيات المثيرة للجدل على منصات الإنترنت، تُتهم أحياناً بأنها تقصد فعل ذلك حتى تستطيع الحصول على عدد أكبر من المتابعين