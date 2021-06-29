شيرين عبد الوهاب ترد على حقيقة استغلال زوجها لاموالها ونيته الزواج بأخرى

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





"الخليج 365": ردت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على الملف الصوتي المسرب والمنسوب لوالد زوجها والذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي نقلاً عن مجلة الجرس، وذلك بتسجيل بصوتها من جزئين نشرته عبر حسابها الموثق على تويتر لطمئنة جمهورها عليها.

وفي التفاصيل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، تسريباً صوتياً نسب لحسين حبيب، والد زوجها الفنان حسام حبيب، يكشف فيه خطة نجله للزواج سراً عليها من أجل إنجاب أطفال، كما إدعى أن إبنه يتحكم في جميع الحسابات المالية لها ويأخذ أموالاً من حساباتها دون الرجوع لها، وأنها شخصية تطلب الطلاق باستمرار، إضافة إلى التلميح بأن والدة حسام حبيب لا تحب شيرين وتعتبرها من طبقة مختلفة عن الطبقة التي تنتمي اليها وغيرها من الأمور الشخصية.

شيرين غردت بعد ساعات عبر حسابها على تويتر، قائلة: "الرد الصوتي لي على ما تم ويتم وسيتم تداوله في خلال دقائق... شكراً لكم".

وعادت لتنشر رسالة صوتية من جزئين نفت فيها كل ما قيل في التسجيل عن زوجها مطمئنة جمهورها بأنهما بأحسن حال، وبأنه أمين عليها، وهو من ساعدها في التخلص من كل من كان يستغلها، وأكدت بأنها تتحكم بأمورها المادية.

وفي الجزء الثاني قالت بأن علاقتها بوالدته جيدة ووصفتها بالسيدة العظيمة. ولكن الواضح كان تجاهلها ذكر والده.

بدوره خرج زوجها الفنان حسام حبيب عن صمته وأكد بشكل مباشر بفيديو نشرته عبر حسابه على الإنستغرام صحة التسجيل المنسوب لوالده وأكد بأنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها هذا "الشخص القريب جداً منه" بأذيته وبأنه سيأخذ حق شيرين بالمحكمة لو إستمر في ذلك.

ورد حبيب على مجلة الجرس التي نشرت التسجيل وبررت ذلك بأنه من منطلق الحرص على مصلحة شيرين، بأن شيرين ليست بحاجة لمن يدافع عنها.



وفي فيديو ثاني شكر حبيب كل من وقف الى جانبه ودافع عنه في وجه الإفتراءات التي قيلت بحقه.

من جهته، نفى والد حسام حبيب علاقته بالتسريب الصوتي قائلاً: "كل ما أثير هو كذب وافتراء .. وناس عاوزة تخرب بيوت ناس، ده مش صوتي.