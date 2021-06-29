شكرا لقرائتكم خبر عن ندى ماهر تشارك في بطولة مسرحية "نجوم الظهر" لمحمد صبحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة ندى ماهر في بطولة مسرحية "نجوم الظهر" للنجم محمد صبحي بعدما شاركته من قبل في بطولة مسرحية "غزل البنات" حيث قام بأداء نفس الدور الذي لعبته الفنانة ليلي مراد في الفيلم وهو "ليلي بنت مراد باشا"، كما شاركت في بطولة مسرحية "خيبتنا" وقدمت خصية "أمل وطني".

مسرحية "نجوم الظهر" تأليف محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وموسيقي وألحان شريف حمدان وأشعار عبد الله حسن وبطولة وإخراج النجم محمد صبحي ونخبة من النجوم من أجيال مختلفة وهم: سميرة عبد العزيز، سماح السعيد، عبد الرحيم حسن، محمد أبو داوود، ميرنا زكري، حازم القاضى، تامر ضيائي، داليا حسن، بالإضافة لمحمد سعيد ومنة طارق وأنجيليكا وليلي فوزى ومايكل وليام ومصطفي يوسف ومحمد شوقى طنطاوى ورحاب الشناط .



مشهد من مسرحية غزل البنات

يذكر أن مسرحية "غزل البنات" أعاد صياغتها وكتبها كنص مسرحي الفنان محمد صبحي عن القصة الشهيرة التي قدمت فيلم بنفي الاسم وقام ببطولتها الفنان الراحل نجيب الريحاني والمطربة ليلي مراد وانور وجدي وسليمان نجيب أما مسرحية صبحي فقام ببطولته الفنانة ندي ماهر في دور ليلي مراد والفنان عبد الرحيم حسن في دور سليمان نجيب وعدد من الوجوه الجديدة التي قدمها صبحي وضمها لفرقته الجديدة.