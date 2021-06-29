شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلادها الـ 50 اليوم و16 ألبومًا في مسيرتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة اللبنانية نوال الزغبى، اليوم الثلاثاء 29 يونيو بعيد ميلادها الـ 50 حيث إنها من مواليد 1971، بمحافظة جبل لبنان، وقد كانت تحب الفن والغناء من الصغر، حيث بدأت مسيرتها الفنية في السادسة عشر عندما اشتركت في برنامج استوديو الفن عام 1988، رغم معارضة والديها لدخولها عالم الفن في البداية إلا أنهما عندما شاهدا جديتها في هذا القرار وافقا على ذلك.



نوال الزغبى

أطلقت نوال الزغبى أول ألبوم لها عام 1992 بعنوان "وحياتي عندك" وقد حقق الألبوم نجاحاُ جيداُ مما شجعها على الاستمرار في تجربتها بالغناء، وفي عام 1994 حدثت النقلة النوعية في مسيرتها الفنية حيث التقت بالموسيقار صلاح الشرنوبي الذي لحن لها أغنية "عايزة الرد" التي أطلقتها ضمن ألبوم بنفس الاسم والذي كان انطلاقتها الفعلية وبداية شهرتها.

وأصدرت نوال ألبوم "بلاقيه في زماني" عام 1995 وألحقته بألبوم "قلنالك حبيناك" عام 1996، كما قامت في ذلك العام بإطلاق ديو مع الفنان وائل كفوري بعنوان "مين حبيبي أنا" من إخراج سيمون أسمر والتي لاقت نجاحاً وانتشاراً كبيراً، وبعد ذلك أطلقت ألبوم "حبيت ياليل" عام 1997 وألبوم "ماندم عليك" عام 1998.



النجمة نوال الزغبى

أكملت مشوارها في الألبومات بعدما أصبحت واحدة من أبرز نجمات الساحة الغنائية حيث أطلقت ألبوم "مالوم" 1999، وكانت أغنية "يا تيا" ضمن أغاني الألبوم والتي غنتها لابنتها الأكثر نجاحاً، وبعد ذلك أصدرت ألبوم "الليالي" عام 2000، وألبوم "طول عمري" عام 2001 والذي حقق لها نقلة نوعية نحو العالمية حيث أصبحت نوال الزغبي أول وجه إعلاني من الشرق الأوسط لإحدى شركات المشروبات الغازية الكبرى.

وأطلقت ألبوم "اللي تمنيته" عام 2002 وبعده بعامين أصدرت ألبوم "عينيك كدابين" عام 2004، الذي حقق نجاحاً كبيراً ومبيعات عالية في الوطن العربي، وأصدرت ألبوم "يا ما قالوا" عام 2006، وفي عام 2008 أطلقت ألبوم بعنوان "خلاص سامحت"، وألبوم "معرفش ليه" عام 2011، وألبوم "مش مسامحة" عام 2015، وآخر ألبوماتها "كدة باي" الذي أطلقته في 2019.

لقبت "بالنجمة الذهبية" وهي ثالث أكثر فنانة حققت مبيعات في تاريخ الموسيقا العربية. حيث في رصيدها 16 ألبوم ناجح إضافة إلى العديد من الأغانى السينجل والكليبات التي حققت نجاحاً وشهرة كبيرة في الوطن العربى



النجمة نوال الزغبي