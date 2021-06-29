موعد عرض مسلسل "كاراميل" على "MBC مصر 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تبدأ قناة "MBC مصر 2"، عرض المسلسل اللبناني "كاراميل" يومياً من اليوم الثلاثاء في تمام الثامنة مساءً.

يجمع مسلسل "كاراميل" نخبة من نجوم الدراما العرب، منهم ماجي بو غصن، وظافر العابدين، وكارمن لبس، وبيير داغر، وكارين سلامة، وطلال الجردي، وجيسي عبده، وغيرهم، وهو من تأليف مازن طه، وإخراج إيلي حبيب، وقدمت تتر المسلسل النجمة نوال الزغبي.

تدور أحداث "كاراميل" حول "مايا"، التي تعيش حياة عادية مع والدتها وشقيقها وخطيبها، إلي أن تتناول حبة كاراميل تدفعها لاستشراف المستقبل وخصوصاً بعد تعرفها على رجل الأعمال الشاب "رجا"، الذي يخوض صراع كبير مع منافسة في عالم المال رجل الأعمال "فؤاد شاهين" وشقيقته "كارلا".

يُعرض مسلسل "كاراميل" على "MBC مصر 2" يومياً الساعة 8:00 مساءً، ويبدأ عرضه الثلاثاء 29 يونيو 2021 الساعة 8:00 مساءً.