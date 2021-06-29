أسما شريف منير بفستان قصير في أحدث ظهور لها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت المذيعة أسما شريف منير، جمهورها ومتابعيها، صورًا من أحدث ظهور لها.

وظهرت أسما في الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، بفستان قصير، وارتدت "برنيطة" ونالت الصور إعجاب جمهورها.

جدير بالذكر أن أسما شريف منير، أعلنت مطلع أبريل الماضي، انفصالها عن زوجها الفنان محمود حجازي.

وكتبت أسما عبر "ستوري إنستجرام" آنذاك: "يا ريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف، من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة، محصلش نصيب، بكل احترام، ونقطة، ربنا يكرمنا إحنا الاتنين، بس كده مفيش أي تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم، إحنا كان في بينا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا".