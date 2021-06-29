شكرا لقرائتكم خبر عن 406 آلاف جنيه حصيلة إيرادات فيلم الأنيميشن Luca في دور العرض المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الأنيمشن Luca، إيرادات وصلت إلى 406 آلاف جنيه مصري، وذلك منذ طرحه يوم 16 يونيو الجارى بـدور العرض المصرية المختلفة، العمل يدور في إطار عائلى كوميدى، ودراما، ووصلت مدته إلى ساعة و41 دقيقة.

ويدور فيلم Luca حول طفل صغير يعيش صيفًا لا يُنسى على شاطئ البحر على الريفيرا الإيطالية المليئة بالأيس كريم والمكرونة وركوب السكوتر بدون نهاية طوال الصيف، ويشارك Luca هذه المغامرات مع صديقه المقرب الذى تعرف عليه حديثا، ولكن كل المتعة مهددة بسر عميق، وهو وحش بحري من عالم آخر أسفل سطح المحيط.

فيلم الأنيمشن Luca، من بطولة أصوات يعقوب ترمبلاي، جاك ديلان جرازر، إيما بيرمان، سافيريو ريموندو، مايا رودولف، ماركو باريشيلي، جيم جافيجان، بيتر سون، لورينزو كريسي، مارينا ماسيروني.