صور صادمة للبحرينية مروة خليل بعد خضوعها لعملية في عينيها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:43 صباحاً - خضعت الفنانة البحرينية مروة خليل، لعملية تجميل في العين مؤخراً، وهي عملية شد الجفون، أو قص الجفون المبطنة، وقررت مشاركة لحظة إزالة الشاش من على عينيها مع الجمهور.

وظهرت مروة خليل داخل غرفة العمليات لحظة إزالة الشاش من على عينيها، وشاركت هذا الفيديو مع متابعيها عبر حسابها على تطبيق سناب شات.

ولكن ما إن انتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا وسجل الجمهور انتقاداته لخضوعها لمثل هذه العملية التي بدت صعبة وليست بسيطة، حيث ظهرت بجفون متورمة وعينين مغلقتين.

وقد تعرضت مروة خليل لانتقادات بد انتشار مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي “ماخلت عملية تجميل ماسوتها وش قوة القلب ذي احنا ندخل الولاده نموت رعب ماندري نطلع احياء ولا اموات وذولي التجميل عندهم كانه حبة بندول” و “العمليات التجميل صارت حته بل عيون

ياربي سترك

”.

غير ان مروة خليل اوضحت في مقطع فيديو جديد انها خضعت لعمليتين الاولى شفط في الذراع والثانية جفون عينيها كونها كانت تعاني من انتقاخ بسبب كيس دهني تحت العين وكان يضايقها خاصة وقت التصوير.