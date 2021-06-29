أغانٍ عالمية لفرقة أوبرا القاهرة على مسرح الجمهورية اليوم وغدًا

القاهرة - سامية سيد - تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى حفلين بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن ومن إخراج حازم رشدى وذلك فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء والأربعاء 29، 30 يونيو على مسرح الجمهورية.

ويتضمن البرنامج مختارات من أشهر الأغانى العالمية منها فكر في، عالم جديد كليا، طريقى، مجنونة بيك، النجوم، بإمكانى الرقص طوال الليل انظر لقوس قزح، الفن ينادينى، لن أرسل الورود، يا له من عالم جميل، النهر المضيء.. أداء إيمان مصطفى، رضا الوكيل، منى رفله، تحية شمس الدين، داليا فاروق، نسرين رشدى، وليد كريم، مصطفى محمد، تامر توفيق، چولى فيظى، عمرو مدحت، عماد عادل، إبراهيم ناجى، عزت غانم، ليلى إبراهيم، أسامة طنطاوى، سلمى الجبالى، أسامة جمال، نوريستا الميرغنى، برهان الدين فاروق، إنچى محسن، نورا الألفى، فيرونيا فيليب.