شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الرعب A Quiet Place Part II يحقق 248 مليونا و488 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الجزء الثانى من فيلم الرعب A Quiet Place إيرادات وصلت إلى 248 مليونًا و488 ألف دولار حول العالم وذلك منذ طرحه فى دور العرض السينمائي.

وكانت قد تمت إعادة جدولة فيلم A Quiet Place Part II عدة مرات، حيث تأثرت السينمات في جميع أنحاء البلاد بشدة بالوباء، وهذه المرة التاريخ الجديد يتحرك لأعلى من التوقيت الذي كان مقرر له.

وكان من المقرر عرض الفيلم فى مارس الماضى، وسرعان ما انتشرت الجائحة فى جميع أنحاء العالم، وإغلاق السينمات ودور العرض، ليتم نقله إلى يوم 23 أبريل، وسرعان ما ظهر أنه سيكون في ذروة الموجة الثانية من الفيروس ليتم نقله إلى سبتمبر المقبل، والعودة أخيرا إلى مايو المقبل.

A Quiet Place هو فيلم الرعب الذى يعتبر استكمالاً لنجاح جزأه الأول الذى دارت أحداثه فى مزرعة هادئة تسكنها أسرة صغيرة، لكنها تتعرض إلى رعب كبير بعد هجوم الأشباح والكائنات المخيفة عليهم، وتجسد إيملى بلانت دور الأم بينما جسد مخرج العمل جون كراسينسكى والمشارك فى الفيلم دور زوجها.