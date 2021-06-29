فن ومشاهير

نشوى مصطفى تستعد للموسم الثاني من برنامجها "بنت البلد"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستعد الفنانة نشوى مصطفى، لتقديم الموسم الثاني من برنامجها "بنت البلد"، إذ من المقرر الكشف عن أولى حلقاته خلال الفترة المُقبلة.

البرنامج من إنتاج "ميديا فاكتوري"، ويُعرض الموسم الثاني عبر شاشة قناة "صدى البلد 2"، من يوم الاثنين حتى يوم الخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وسبق ونشرت نشوى مقطع فيديو من كواليس تحضيراتها للبرنامج، وسط الديكور الجديد، عبر حسابها الشخصي على "انستجرام"، وعلقت قائلة: "يارب توفيقك يارب ما شاء الله تبارك الله.. قريبًا".

البرنامج تدور محاوره في القالب الاجتماعي ويتناول موضوعات تمس كل بيت مصري.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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