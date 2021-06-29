"مفيش منك".. حسن أبو الروس ينشر فيديو من حفل زفافه مع فريق "الصواريخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شارك الفنان حسن أبو الروس، جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو من حفل زفافه على مصممة الجرافيك غادة والي، والذي أقيم يوم 19 يونيو الجاري، في ملاهي زيد بارك بالشيخ زايد.

وظهر أبو الروس، في الفيديو الذي نشره عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وهو يغني أغنية "مفيش منك" مع فريق "الصواريخ"، بينما زوجته ترقص وسط فرحة الحضور.

وعلّق أبو الروس: "لما الصاروخ يضرب في الفرح.. قريباً مفيش منك.. أخواتي بجد مش بس في الأغنية".

وحقق حسن أبو الروس شهرة كبيرة من خلال دوره في مسلسل "بـ100 وش" مع نيللي كريم وآسر ياسين وعلا رشدي وغيرهم، في موسم دراما رمضان 2020.

يذكر أن آخر أعمال الفنان حسن أبو الروس مسلسل "بنت السلطان" في شهر رمضان الماضي، بطولة النجوم روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدي، وندى موسى وغيرهم، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.