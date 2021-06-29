وفاة والدة الكاتب الكبير مجدي صابر.. تعرف على موعد ومكان الجنازة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن الكاتب للكبير مجدي صابر، وفاة والدته، عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك.

ونشر صابر صورة لوالدته الراحلة معلقا "(انا هو القيامة و الحياة. لاننا ان عشنا فللرب نعيش، وان متنا فللرب نموت). انتقلت الى الأمجاد السماوية وفردوس النعيم والدتي الغالية بعد رحلة مع المرض".

وتابعا كتشفا عن موعد ومكان تشييع الجنازة "وسوف يتم تشييع جثمانها والصلاة على روحها الطاهرة ظهر اليوم الثلاثاء 29/6 من كنيسة السيدة العذراء والانبا اثناسيوس بعباس العقاد، مدينة نصر، وسوف نقوم بابلاغكم بموعد الصلاة على جثمان الوالدة الغالية بعد تحديد الميعاد".

جدير بالذكر أن مجدي صابر أحد كبار كتاب الدراما التليفزيونية، من أشهر أعماله "للعدالة وجوه كثيرة"، "أين قلبي"، "الفنار"، "حرس سلاح"، "سلسال الدم"، "نور الصباح".