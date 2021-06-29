"أحلى خضة دي ولا إيه؟".. أكرم حسني ينشر فيديو طريق يجمعه بـ هيفاء وهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شارك الفنان أكرم حسني، جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو طريف يجمعه بالنجمة اللبنانية هيفاء وهبي.

ويظهر أكرم في الفيديو الذي نشره عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وهو يختار فستانا من بين مجموعة، ليتحول هذا الفستان فجأة إلى هيفاء وهبي، وعلّق: "أحلى خضة دي ولا إيه؟".

وعلّقت الفنانة آيتن عامر على الفيديو قائلة: "ده إحنا هنحب الخضات دي جدا بقى".

وتعاونت هيفاء وهبي مع أكرم حسني مؤخرا في كليب أغنيتهما الجديدة "لو كنت"، من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإخراج حسام الحسيني.

جدير بالذكر أن آخر أعمال أكرم حسني مسلسل "رجالة البيت" مع أحمد فهمي في رمضان 2020.

بينما آخر أعمال هيفاء وهبي مسلسل "أسود فاتح" بطولة معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، وعُرض في سبتمبر 2020.