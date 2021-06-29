شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد المغنى أول المرشحين لمسلسل "السيدة زينب" مع سوسن بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رشح المخرج محمد النقلى، الفنان محمود عبد المغنى، للمشاركة فى بطولة مسلسل "السيدة زينب" الذى يكتبه السيناريست أحمد صبحى، وتم التعاقد مع النجمة سوسن بدر لتقديم دور البطولة، وأعطى مغنى موافقة مبدئية على العمل ومن المقرر تحديد موقفه النهائى خلال الأيام المقبلة وإبرام التعاقد معه بشكل رسمى.

وينطلق تصوير المسلسل بعد انتهاء الجهة المنتجة للعمل من تعاقدات النجوم الفترة الحالية الذيم يشاركون فى بطولة المسلسل بجانب سوسن بدر، بينما يواصل مخرج العمل فى ترشيح العديد من الأسماء حاليًا وسيتم الإعلان عنهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت آخر أعمال محمود عبد المغنى مسلسل "ضل راجل" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى بجانب النجم ياسر جلال ونور اللبنانية، وجسد فيه دور ضابط ، والعمل من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، وشارك في بطولته كل من الفنانة نيرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدي، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسري، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين.

وانتهى عبد المغنى مؤخراً من تصوير فيلم "المحكمة" تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين، وبطولة غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين.