بعد رد شيرين.. عمرو اديب: “الامر ما خلصش وحيكون هناك تداعيات في الايام القادمة”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 02:47 صباحاً - علق الاعلامي المصري عمرو اديب على ما قالته مواطنته الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال ردها على التسجيل المسرب المنسوب لوالد زوجها حسام حبيب مؤكدا ان الامر لم ينتهي وسيكون هناك تداعيات في الايام القادمة.

وقال عمرو اديب، في حلقة الامس من برنامجه “الحكاية” المذاع على قناة “ام بي سي مصر”، ان ما قامت به شيرين من خلال ردها بالصوت مع صورة لها مع زوجها كان أمر جيد ولكن “الامر ما خلصش وواضح حيبقى له تداعيات في الايام القادمة”.

وتابع “شيرين في موقف صعب يعني ما حدش فنان بالحجم ده والشهرة دي يحب يتحط في الموقف ده وان شاء الله بقوتها وحب زوجها ليها تقدر تعبر هذا الموقف وتقدر ان تكمل حياتها”.

يذكر ان شيرين كانت قد دافعت منذ ساعات عن زوجها الفنان حسام حبيب وذلك عبر تسجيل صوتي نشرته عبر حسابها على تويتر حيث أكدت على ثقتها الكامله به لتنفي بشكل غير مباشر كل المعلومات التي تم تداولها بعد تسريب التسجيل المنسوب الى والد زوجها.

غير ان اللافت كان ان شيرين قد أشادت بحسام حبيب ووالدته دون الاشارة الى والده حيث قالت “راجل اخلاقه عاملة كده لازم تكون امه ست عظيمة فحسام انسان عظيم وامه ست عظيمة” ما فسره كثيرون لحقيقة وجود خلاف مع والد زوجها.